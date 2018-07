Kliima muutumine on endaga juba praegu kaasa toonud kuumalainete olulise sagenemise ning temperatuurimaksimumide tõusu, ilmneb Tartu Ülikooli geograafia osakonnas kaitstud bakalaureusetööst.

Peaaegu kõigis kliimamuutuse prognoosides on Eesti ala kohta (vaata lisalugu) välja toodud äärmusliku ilma, sealhulgas kuumalainete sagenemine ja intensiivistumine.

Kindlaid andmeid selle kohta, kui palju kuumalaineid Eestit varem räsinud on, ei ole seni aga kuskilt võtta olnud, kuna seda teemat ei ole keegi varem uurinud. On küll vaadeldud näiteks keskmise temperatuuri tõusu ja talveilma muutusi, aga suvised kuumad ei ole lihtsalt aktuaalsed olnud ning on seetõttu jäänud tagaplaanile.