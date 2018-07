Eesti teadlane selgitab: millest tekivad Läänemere «surnud tsoonid»?

Ühe selle uuringu teistest erineva tulemuse selgitusena, mida ka autorid mainivad, võib välja tuua piirkonnas esineva maapinna aeglase tõusu mõju. Arvestades uuringuala spetsiifilist asukohta saarte vahel, on selle ala ja ümbritsevate merealade vaheline veevahetus koos maapinna tõusuga aina enam takistatud.

Arvata võib, et veevahetuse mõju põhjalähedase veekihi hapnikutingimustele muutus oluliselt, kui maapinna tõus jõudis piirini, kus temperatuuri hüppekiht suvel oli valdavalt samal sügavusel või sügavamal kui uuringuala ja ümbritsevat mereala ühendavate väinade sügavus. Selliste tingimuste tekkel ei jõudnud teistelt merealadelt pärit vesi enam nii sageli uuringuala põhjalähedasesse kihti, sest sissevoolav vesi oli soojem ja väiksema tihedusega, kui põhjalähedane veekiht.

Järelikult kasvas seal võrreldes varasemaga hooajalise hapnikuvaeguse tekkimise tõenäosus. Loomulikult on see ainult üks võimalikest seletustest ja tõsisemate järelduste tegemiseks analoogsete alade hapnikutingimuste muutuste kohta, st mis on seotud looduslike tegurite ja mis inimtegevuse mõjuga, läheks vaja edasisi uuringuid.

Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi teadlased on viimasel aastakümnel viinud läbi mitmeid uuringuid hapnikutingimuste muutuste kohta meie merealal ja rakendanud järjest rohkem autonoomseid seadmeid, mis koguvad andmeid merekeskkonnas toimuvast peaaegu pidevalt ja läbi kogu veesamba mere pinnast põhjani.

Näiteks on jõutud järeldusele, et Soome lahe süvakihi hapnikutingimused sõltuvad lisaks merre jõudvate toitainete tekitatud koormusele ka veesamba kihistusest ja tuulest mõjutatud veevahetusest Soome lahe ja Läänemere avaosa vahel (Liblik jt 2013). Sellised põhjalähedase veekihi hapnikusisalduse muutused võivad avaldada omakorda olulist mõju toitainete sisaldusele mere pinnakihis ja seeläbi ka vetikate vohamisele (Lips jt 2017).

Liivi lahes, mis on madalam ja ühendatud avamerega suhteliselt madalate väinadega, sõltuvad veesamba kihistatus ja hapnikutingimused samuti suurel määral ilmastikuteguritest (Skudra ja Lips 2017) ja veevahetuse muutustest lahe ja avamere vahel (Liblik jt 2017). Mitme riigi teadlaste ühistööna on lähiajal ilmumas artikkel viimaste suurte soolase vee sissevoolude mõjust Läänemere põhjaosa ja Soome lahe hapniku sisalduse jaotusele aastatel 2014-2017 (Liblik jt 2018). Samuti on sügavate merealade hapniku sisalduse mõõtmise tulemusi kasutatud üldises eutrofeerumise hinnangus Eesti merealal (Stoicescu jt 2018).

On selge, et praegused veesamba mõõtmised ei anna otsest teavet ajalooliste muutuste kohta hapnikusisalduses – selleks on ainuvõimalik Jokinen jt (2018) poolt kasutatud Läänemere setete analüüsil põhinevad meetodid. Küll aga aitavad pidevad kontaktmõõtmised paremini mõista nii füüsikalisi protsesse ja nende mõju kui ka biogeokeemilisi protsesse, mis otseselt mõjutavad põhjalähedaste veekihtide hapnikusisaldust, ning seeläbi ka paremini tõlgendada muil viisidel saadud andmeid ning ennustada võimalikke ees seisvaid muutusi.

Viited

