Eesti tutvustab Euroopa suurimal teadusfestivalil personaalmeditsiini edulugusid

«Meie varasem kogemus Euroopa suurimal teadusfoorumil osalemisest kinnitab, et see on suurepärane võimalus uute kontaktide loomiseks nii teadlastele kui ka ettevõtjatele ja Eesti teadlaste tubli töö näitamiseks. Seekord korraldame oma riigi sajanda sünnipäeva puhul personaalmeditsiini teemalise sessiooni, mille arengu üle võime eriti uhked olla,» rääkis teadusfoorumil osalemis vajalikkusest Eesti teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson. Kindlasti on kõnekas ka fakt, et Euroopa suurima teadusfoorumi programmikomitee juhiks on valitud Eesti tuntud geeniteadlane, professor Andes Metspalu.

«ESOF on tõepoolest suursündmus kogu Euroopas,» kinnitas ka Metspalu. «Kogu selle suurürituse ettevalmistus on toimunud läbi kahe viimase aasta ning nüüd oleme jõudnud lõpusirgele. Ees on ootamas põnevad päevad täis tipptasemel teadust, rõõmsaid kohtumisi ja teadusfestivalist kantud melu Toulousi linnas. Eriti suurt rõõmu teeb, et tänavu on Eesti nii võimsalt esil: Geenivaramu vanemteadur Elin Org peab ühe plenaarettekande, Eesti Teadusagentuur koos Sotsiaalministeeriumi, Tartu Ülikooli Genoomikainstituudi ja kahe maailmas väga tuntud geenitehnoloogia ettevõttega esitavad Eesti personaalmeditsiini visiooni, kus sotsiaalminister Riina Sikkut peab avaloengu. Ja messialal esitletakse «smartEST research country» raames meie riigi digitaalvõimekust eri valdkondades. Nii et meil on mida oodata!»