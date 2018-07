Ajaloo edukaim eksoplaneetide otsija hakkab otsi andma

Ka andmeedastus, milleks praegu ettevalmistusi tehakse, on tingitud tõsiasjast, et kosmoseaparaadi kütusevarud lähenevad kriitilisele piirile. Esimene ajaaken kosmosekommunikatsiooni vahendavad süvakosmose võrgus (ingl Deep Space Network) on aga augustis ning kuniks edastust veel ei toimu, on Kepler ajutiselt uinunud seisundis.