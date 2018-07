Ülevaateuuring: isegi normide piires taimekaitsevahendid pärsivad mesilaste õppimisvõimet

Ajakirjas Journal of Applied Ecology ilmunud ülevaateartiklist selgub erinevate uuringute andmeid kõrvutades, et ka väike kogus putukamürki mõjutab töömesilaste võimet jätta meelde nektari lõhna. Viimane on aga mesilastele eluliselt oluline komponent toidu otsingul, vahendab ERR Novaator.