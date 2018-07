Egiptuses tuli maa seest välja müstiline hiiglaslik must sarkofaag

Suurus ongi leitud kirstu üks suuremaid eripärasid. Tema kõrguseks on 185, laiuseks 165 ja pikkuseks koguni 265 sentimeetrit. Lisaks leiti sellega ühest hauakambrist ka suuremõõtmeline kipsist pea, mida peetakse nüüd sargas lebava inimese kujutiseks. See vajab veel aga täpsustamist, kuna kuju on üks jagu kulunud, teatas Egiptuse muististeministeerium.