Vaata: USA avaldas sajad Külma sõja aegsed salastatud tuumakatsetuste videod

Videote avaldamise taga on neid haldav Lawrence Livermore’i Riiklik Laboratoorium, mis on juba aastaid olnud vastutav vahemikus 1945-1962 läbi viidud tuumakatsetustest tehtud videote säilitamise ja taastamise eest. Tuumafüüsik Gregg Spriggsi juhitud töörühma ülesandeks on olemasoleva filmimaterjali sisse skaneerimine, analüüsimine ja võimalusel laiemale avalikkusele kättesaadavaks tegemine, kirjutab IFL Science.