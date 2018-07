Oslos tõusis temperatuur öösel troopilisse kõrgusse

Nii kõrgeid öised temperatuure on Oslos registreeritud kuuel korral, viimati 15 aastat tagasi. Esimene troopiline öö registreeriti 1941. Aastal, kui madalaim temperatuur oli 21,6 kraadi. See on siiani öise temperatuuri rekord.

Bergeri sõnul on tavatu, et troopiline öö on nii suve alguses. Tavaliselt on kuumad ööd hilissuvel, kui üles soojenenud merevesi aitab õhku soojana püsida. Kuigi ka mujal Norras oli temperatuur tavatult kõrge, siis pealinn oli ainus, kus terve öö püsis troopiline soojus.