Sinivetikad hakkasid Läänemeres levima sõjajärgse põllumajanduse tõttu

Pikka aega kestnud suveleitsak on praegu pannud vohama vetikad, mürgised sinivetikad teiste hulgas. Kuid vähem teavad inimesed seda, et sinivetikate vohamise taga on aastakümnete tagused põhjused, täpsemalt sõjajärgne põllumajandus ja mineraalväetistega liialdamine.