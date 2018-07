Galerii: Inglismaad kuivatav kuumalaine on toonud päevavalgele mitmeid uusi arheoloogilisi leide

Juuli keskpaigas ei ole Eesti kaugeltki ainus maa, mis kuuma käes praeb. Ebatavaliselt palav ja kuiv suvi on tabanud ka Ühendkuningriiki, kus põud on «kõrvetanud» maapinnast välja ennenägematuid arheoloogilisi leiukohti, kirjutab Lonely Planet .

Igal juhul on arheoloogid avastuse üle igati elevil – selle läbimõõt on siiski ligi 200 meetrit, kuid hiiglaslikest mõõtudest hoolimata on see seniajani arheoloogide silme eest peitu jäänud.

Samas on päike maapinnast välja kõrvetanud ka palju vanemaid muistiseid, mille olemasolu oli tõsi küll teada. Üheks selliseks on näiteks kunagise Cornwallis Magori lähistel asuva Rooma kindlustuse piirid küpsevas viljas. Arheoloog Anthony Murphy selgitas Lonely Planetile, et sellise muististe välja joonistumise põhjuseks on tõsiasi, et arheoloogiliste muististe tihedamatesse kihtidesse salvestub niiskus lihtsalt paremini.