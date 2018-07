Galerii: Egiptusest avastati muumiate valmistamise töökoda

Omal ajal teenis Saqqara tollase pealinna Memphise suure nekropolisena ning tõenäoselt on sealt pärast maise elu lõppu läbi käinud paljud tollased valitsejadki. Laupäevasel pressikonverentsil tutvustatud töökoda pärines Hilis-Egiptuse perioodist, mil riiki valitses Saite dünastia, mille omakorda kukutasid pärsia vallutajad, täpsemini vahemikust 664-404 aastat eKr. Viimati viidi Unase püramiidist lõunas asuvat leiukohta arheoloogide poolt aastal 1900, kirjutab Phys.org .

Ühe põnevama leiuna tuli maa seest välja aga kahjustatud puukirst ning seda katnud hõbetatud surimask. Tõenäoselt kuulus see mõnele nekropolidega seotud preestrile. See on aga vaid üks mitmetest hauast, mis 30 meetri sügavuse kaevamise jooksul leiti.