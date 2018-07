Teadusrevolutsiooniks peetav CRISPR võib hoopis ohtlikke mutatsioone põhjustada

Populaarteaduslikumates tekstides on koguni oletatud, et CRISPRi mängutulek võib viia paljude geneetilise taustaga haiguste välja ravimise või isegi üliinimeste loomiseni. Lisaks meditsiini- ja tööstusvaldkondadele on see populaarne ka biohäkkerite ehk inimkeha geneetilise muundamise entusiastide seas.