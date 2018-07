Pildid: teadlased avastasid merevaigutükist vanima ürgmao poja

Tõenäoselt juhtus väikese maoga samamoodi nagu kõigi merevaigus säilinud ürgloomadega – Kriidi ajastu paksus vihmametsas tegutsenud loom jäi kogemata kinni tollaste sirmokaste gruppi kuuluvate puude vaigu sisse ning kui vaik kivistus, jäi ka madu sinna oma aega ootama. Lisaks pea täielikult säilinud noorloomale on teadlaste jaoks väärtuslik ka avastatud suurema mao nahafragmendid, millel on osaliselt säilinud selle naha muster, teatasid Hiina Teaduste Akadeemia teadlased .

Tegemist on esimese tõsisemaltvõetava tõendiga sellest, et maod juba tollal maailma vihmametsades elutsesid. Tegemist on perioodiga, mil maailma domineerisid veel dinosaurused ning seni ei olnud teada, kas madusid üldse metsades olla võis – teada oli küll kõrbetes elutsenud madude fossiile, metsadest aga mitte. Ning üldse on madude fossiile teada küllaltki vähe, kuna need lihtsalt ei säili kuigi hästi.