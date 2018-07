Uuring: 40 protsenti inimeste varasematest mälestustest on hilisemad väljamõeldised

Varasematest uuringutest on teada, et enamasti ulatuvad inimeste varasemad mälestused tagasi aega, mil nad olid ligikaudu kolme ja poole aasta vanused. Ometigi avastasid London City Ülikooli, Bradfordi ja Nottinghami Ülikooli teadlased oma hiljutises uuringus, et koguni 38,6 protsenti inimestest väidab, et mäletavad ka episoode ajast, mil olid kaheaastased või nooremadki.