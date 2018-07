Galerii: Egiptuses avati hiljuti avastatud müstiline must hiigelsarkofaag

Sarkofaag avastati Aleksandria linna Sidi Gaberi linnaosas ehitusele eelnenud väljakaevamiste käigus. Ning kuivõrd sellest konkreetsest piirkonnast ei olnud varasemast kuigi palju selliseid muistiseid teada, pidasidki teadlased seda kohe oluliseks leiuks. Asjale lisas erilisust tõsiasi, et viie meetri sügavuselt välja tulnud hiigelkirstu kaas oli jätkuvalt mördiga kinni ning oli alust arvata, et tegemist on rüüstamata hauaga. Selle mõõtmete tõttu tuli kivikirstu välja kaevamisele abi kutsuda koguni Egiptuse sõjaväeinsenerid.

Kuivõrd hauad on Egiptuses teatavasti pühad ja usutakse, et nende avajaid võivad tabada needused, oli sarkofaagi avamine väga vastuoluline. Ometigi andis riigi muististeministeerium selleks loa ning sark tehti lahti, kirjutab The Guardian.

Paraku sai teadlastele osaks paras pettumus. Nimelt hakkas sarkofaagi sisemusest kaane kergitamisel õhkuma vastikut reovee haisu ning tuli välja, et kogu sark oligi reovett täis jooksnud. Samas tuli välja, et tavatult suuremõõtmelise kivikirstuga oli maetud kokku kolm inimest, kes olid aga reovee mõjul lagunenud nii, et alles oli vaid kolm skeletti.