Teadlased avastasid taevalaotusest Linnutee galaktika tänaseks hävinud venna

Teadlased on juba ammu teadnud, et kui üks galaktika teise «ära sööb», siis jääb hukkunust siiski alles hulgaliselt tunnusmärke nagu näiteks halosid. Probleem seisnes aga selles, et kuidas eristada kõigi hävinud galaktikate jäänuseid koondavast halost märke üksikutest galaktikatest.

«Astronoomid on Kohalikku Galaktikagruppi ja selle suuremaid liikmeid Linnuteed, Andromeedat ja nende kaaslasi juba kaua aega uurinud. Seetõttu oligi avastus, et Linnuteel oli veel suur vend, millest me midagi ei teadnud, šokeeriv,» selgitas The Independentile uuringu kaasautor Eric Bell.