Teadlane selgitab: miks on lepatriinude hordid asunud Pärnumaa randasid vallutama?

Viimase nädala jooksul on sotsiaalmeedia mitu korda kihelema läinud selle peale, et mitmete ennekõike Pärnumaa randade rannajoonele on kogunenud tuhandete kaupa lepatriinusid. Viimasel, esmaspäeval avaldatud videol, paistab putukaid kohe massiliselt. Kuigi punamustade putukate käitumist seostati arvukuse kasvu ja peatoiduse ehk lehetäide nappusega, jäi rannaribale kogunemine siiski arusaamatuks. Postimees uuris asja Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi vanemteadur Tiit Tederilt.

Lepatriinude massiline koondumine mereranda on üks toitumisrände ilminguid/kaasnähte. Lepatriinusid ei ole sel aastal palju vaid mererannas. Kus iganes leidub nende põhitoitu – lehetäisid –, sealt leiab ka hulganisti lepatriinusid. Kuskilt maalt muutub liigi kõrge arvukus nuhtluseks neile endile, sest toitu enam kõigile ei piisa. Toidupuudus sunnib toitu otsima mujalt. Niisamuti toovad marjavaesed talved meile põhja poolt toiduotsingul siidisabasid. Ka putukate hulgas on toitumisränded üsna tavalised. Samal põhjusel jõuavad meile lõuna poolt mitmed päevaliblikad, näiteks admiral ja ohakaliblikas.

Toidupuudus võib lepatriinusid viia ka üle mere. Pikemate vahemaade taha levimine toimub lepatriinudel vaid kõrgetel temperatuuride tingimustes, mis seletab, miks nad just praeguste kuumade ilmadega hordidena liikvel on. Tavalisemaid loemegi putukaid pigem miljonites ja miljardites kui sadades või tuhandetes. Paraku kipuvad massiliselt üle mere rändavad putukad seal ka massiliselt hukkuma. Seda enam, et lepatriinude iseseisev levimisvõime on üsna tagasihoidlik. Nende levimisedukus sõltub suuresti soodsate – mitte liiga tugevate ega ka liiga nõrkade – tuulte olemasolust. Lained kannavad «enda võimeid üle hinnanud» ja vette kukkunud putukad kitsale kaldaribale kokku. Enamus neist jõuab randa surnutena. Need, kel «õnnestus» vette kukkuda varem, võivad kaldale jõudes ellu tagasi ukerdada.