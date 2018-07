Üldiselt kehtib printsiip, et mida suuremal määral on inimese genoomis neid konkreetseid geenivariante, seda suurem on ka tõenäosus haridusredelil kõrgemale jõuda. Kõik need geenivariandid mõjutavad hariduse omandamist aga kaude, peamiselt läbi aju närvirakkude vahelise info ülekande. Info liikumine ja salvestamine mõjutab aga juba inimese mälu ja iseloomu ning isiksuse tüüp omakorda hariduse omandamist (mälu, püsivus, õpihimu).