Teadlased tegid kindlaks, milline loom jättis maailma suurima jalajälje

Pika kaelaga hiiglaslikud brahhiosaurused elasid ligikaudu 150 miljonit aastat tagasi Juura ajastul ning kuigi jälje jätnud isendi jäänuste leidmine on mõistagi vägagi ebatõenäoline, viitavad brahhiosaurusele just leitud jälje mõõtmed ja kuju, kirjutab ScienceNews. Jalajälje suuruse tõttu on ta aga juba praegu saanud hüüdnimeks Bigfoot ehk suur jalg.