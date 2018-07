Verekuu: toimus sajandi suurim kuuvarjutus

Kuuvarjutused on päikesevarjutustest niigi omajagu haruldasemad nähtused, kuid seekordsele sündmusele lisab erakordsust tõsiasi, et enne 22. sajandi tulekut ei ole sama pikalt kestvat verekuud oodata.

Kuu tumenedes muutub selle lähistel palja silmaga nähtavaks Marss, mis on tol hetkel oma loperguse orbiidi Maa-lähedasemal lõigul ning meist vaid 58 miljoni kilomeetri kaugusel. Viimati oli punane planeet Maale nii lähedal 15 aastat tagasi.

«Tegemist on haruldase ja väga huvitava kokkusattumisega. Saame korraga näha vaskpunaseks tõmbuvat Kuud ja kohe selle kõrval väga eredat kergelt oranžika varjundiga Marssi,» rääkis eelseisvast öötaeva nähtemängust AFP-le Pariisi observatooriumi astronoom Pascal Descamps.

Kuuvarjutus tekib, kui Päike, Maa ja Kuu joonduvad omavahel niimoodi, et Maa varjab Kuu Päikese otsevalguse eest. Kui Maa oleks atmosfäärita paljas kivikera, siis tähendaks see Kuu täielikku «kustumist». Kuna elame aga siiski paksu atmosfääriga planeedil, murdub atmosfäärigaase läbiv päikesevalgus samal põhimõttel nagu klaasprismat läbiv valguskiir ning Kuule jõuab esimene nähtav spektrivärv ehk punane.

Mis tooni Kuu täpselt võtab, on aga siiski teatud määral ennustamatu, kuna valguse murdumise üksikasjad sõltuvad lisaks muule atmosfääris valitsevast ilmast. Võimalikud on punase eri varjundid vaskjast oranžist kuni päris sügava verepunaseni. Mida rohkem atmosfäär valguse läbimist takistab, seda tumepunasem Kuu paistab. Kui valgus peaks aga juhuslikult läbima täiesti puhast atmosfääri, jääb ka meie atmosfääri mõju Kuu värvusele tagasihoidlikumaks.

Seekordne kuuvarjutus kestis sedavõrd kaua, kuna Kuu kulgeb Maa varju keskpunktist mööda väga lähedalt. Lisaks on oma mõju sellel, et Kuu on tol hetkel oma orbiidi Maast kaugeimas otsas, ning sama kehtib Maa kohta Päikese suhtes. Seetõttu näib Kuu liikumine Maalt vaadatuna aeglasem.