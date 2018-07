Kantsler: Euroopa Kohtu GMOde otsus võib tähendada ELi konkurentsivõime kaotamist

Euroopa Kohtu otsus nimetada täppisaretusega loodud sordid GMO-ks tähendab seda, et nende sortide turule toomine on raskendatud, kuna turule lubamise protseduur on oluliselt keerulisem võrreldes nn tavasortidega, ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai ERRi uudistele .

«Euroopa on olnud väga ettevaatlik geneetiliselt muundatud organismide teemaga tegeledes, kuid maailmaturul võistleme me nende tootjatega, kelle jaoks GMO-de kasutamine on tavapärasem. See omakorda võib tähendada meie (ehk Euroopa) konkurentsivõime kaotamist,» ütles Kevvai.