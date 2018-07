Teadlased: kuumalaine on ohtlik isegi kaladele

Möödunud nädalal kirjutas väljaanne The Local, et Šveitsi jõgedes ja eriti Bodeni järves on veetemperatuur juba mõnda aega püsinud üle 25 kraadi Celsiuse järgi ning mitmeski piirkonnas on sellega kaasnenud lausa katastroofiline kalade suremus. Veidi hiljem teatas Taani meteoroloogiainstituut, et Läänemere pinnatemperatuur on kuuma käes tõusnud juba koguni viis kraadi üle keskmise.