TTÜ teadlane sai Euroopa Teadusnõukogult maineka alustava teadlase granti

Eesti Teadusagentuuri kinnitusel on Tallinna Tehnikaülikool seekord ainus ERC alustava teadlase grandi (Starting Grant) uurimistoetuse saaja Eestis. Kostakis kasutab Euroopa Teadusnõukogu alustava teadlase (Starting Grant) 1,1 miljoni euro suurust uurimistoetust nelja-aastaseks teadusprojektiks «Cosmolocalism», mis püüab mõtestada tuleviku tööd automatiseerimise ajastul ja selle järgselt.

«Loome interdistsiplinaarse meeskonna, kuhu kuuluvad kolm järeldoktoranti ning vähemalt neli doktoranti. Kasutame ära globaalset maailmamuutjate võrgustikku, alates valitsustest ning tippülikoolidest nagu Harvard, Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) ja ETH Zürich kuni tuntud mittetulundusühinguteni nagu Greenpeace või P2P Foundation, et suurendada teadlikkust uutest tootmisvormidest, mis võiksid olla avatumad, soodsamad ja jätkusuutlikumad,» lausus Kostakis.

«Samamoodi, nagu vabavaraline entsüklopeedia Vikipeedia on kõrvale tõrjunud tasulise Encyclopedia Britannica, on võrgustunud väiketootmiste teke toonud uusi avatud lähtekoodiga lahendusi disainivaldkonda ja tootmisesse,» ütles ta, tuues näiteks avatud töötoad (makerspace'id) ja muud taolised koostöötamise keskused, mis on varustatud kohapealsete töövahenditega nagu 3D-printerid ja CNC-pingid või ka traditsioonilisemate tööriistadega.

Kostakis ja tema meeskond otsivad lähiaastatel vastust küsimusele, missugune on nende uute tootmisvormide jätkusuutlikkuse, demokratiseerimise ja innovatsioonivõimekuse potentsiaal.

Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor Renno Veinthal lausus, et TTÜ jaoks on Vasilis Kostakise ERC stardigrant oluliseks teetähiseks, sest see prestiižne grant on ühelt poolt kõrgetasemelise teadustegevuse tunnustuseks, teisalt loob see teadlasele senisest avaramad võimalused ülikoolile olulises teadussuunas huvipakkuvate teemade uurimiseks.

«Saadud ERC grant on heas kooskõlas ülikooli algatatud TalTechDigital initsiatiiviga, mille eesmärgiks on digitehnoloogiate arendamine ning kasutuselevõtt õppe- ja teadustöös, aga ühtlasi nende mõju uurimine nii tööstuses, majanduses kui ühiskondlikes protsessides laiemalt. TTÜ’le on Vasilis Kostakise saadud ERC grandi saamine väärikaks tunnustuseks ülikooli 100. sünnipäeval,» lisas Veinthal.

TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktori, professor Erkki Karo sõnul on ERC grant Euroopas teadlase jaoks üks olulisimaid tunnustusi. Alustava teadlase grandile on tihe konkurents, 3170 avaldusest sai 2018. aastal toetuse 403 projekti. Projektitoetus on suurusjärgus kuni 1,5 miljonit eurot kuni viieks aastaks, võimaldades noortel teadlastel keskenduda enda murrangulisele uurimistööle.

«Vasilis Kostakis alustas oma rännakuid teadusmaailmas kümme aastat tagasi, esialgu magistris ja hiljem Ragnar Nurkse instituudi doktorandina. Üsna lühikesest akadeemilisest karjäärist hoolimata on dr Kostakis visionäärina P2P [peer-to-peer – kasutajalt kasutajale] partnervõrgu tehnoloogiate valitsemist uurides üles ehitanud muljetavaldava teadlaste kogukonna, mis ulatub TTÜst Harvardini ning kuhu on kaasatud globaalne P2P-kogukond,» ütles Karo.

«Sellel ERC grandil saab kindlasti olema globaalne mõju, pakkudes tehnoloogiast läbi imbunud ühiskonnale jätkusuutlikuma tulevikustsenaariumi,» lisas ta.

Kreekast pärit Vasilis Kostakis omandas nii doktori- kui magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ). Ta töötab vanemteadurina TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis ning õppejõuna USA-s Harvardi Ülikooli Berkman Kleini interneti ja ühiskonna uurimiskeskuses.

Lisaks akadeemilistele publikatsioonidele on Kostakis avaldanud populaarteaduslikke artikleid tunnustatud väljaannetes nagu Harvard Business Review ja Aeon.