Miks lõhnab vihm pärast põuda nõnda hästi?

Ajakirjas Nature avaldatud tööst selgub, et meeldiva lõhna taga on maapinda katvad bakterid. Taksonoomilisse perekonda Streptomyces kuuluvad bakterid toodavad lõhnaainet geosmiini. Kui pärast pikka kuivust langeb esimene vihm maale, siis paiskavad piisad geosmiini aerosoolina õhku, vahendab BBC . Nõnda intensiivselt tunneme muidu levinud lõhna just seetõttu, et eelnenud põua ajal oli seda õhus tunduvalt vähem.

Võrreldes teiste loomadega on inimesed teadmata põhjusel eriti tundlikud geosmiinile, mis teeb jalutuskäigu suvises vihmasajus eriti meeldivaks. Kuid geosmiini leidub ka erinevates toiduainetes, näiteks punapeedile annab selle niiöelda mullast maitset just see aine. Geosmiini leidub ka teistes toitudes-jookides. Ehk on mõnigi võtnud sõõmu kuiva valget veini ning avastanud ootamatu maitse mida saaks kõige paremini kirjeldada kas märja betoonina või just põuajärgse vihmana. Sellises veinis sisaldub samuti märkimisväärne kogus geosmiini, mis mõnele võib joogi maitse vastuvõetamatuks teha.