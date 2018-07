Ülevaateuuring: inimmõjust on puutumata vaid 13 protsenti maailma ookeanidest

Tegemist on esimese sedalaadi põhjalikuma ülevaatega, kuigi ülemaailmse merealade seire asemel tuginesid teadlased oma uuringus erinevate inimtekkeliste keskkonnastressi põhjustavate tegurite nagu saastamine, kalapüük ja merelaevandus ulatusele. Kokku käsitleti 15 sellist faktorit ning metsikuks klassifitseeriti piirkonnad vaid siis, kui nad olid kõigi 15 keskkonnamõju kategooria lõikes minimaalselt mõjutatud.

FOTO: JONES ET AL., 2018, CURRENT BIOLOGY 28, 1–7 AUGUST 6, 2018 ©

Uuringu tulemusi kajastav kaart. Sninisega on tähistatud maailma viimased puutumata merealad.

Selle definitsiooni kohaselt moodustavad metsikud alad kogu maailmamerest vaid 13 protsenti. Suures osas on tegemist kaugete ja suurtel laiuskraadidel paiknevate piirkondadega, kus nii kalapüüki kui ka laevatamist on võrdlemisi vähe, lisaks aga ka Austraalia, Uus-Meremaa ja Tšiili rannikumeresid, mille lähistel on vähe inimasustust. Suuremas osas meredest, eriti aga intensiivse laevaliiklusega Vaikses ja Atlandi ookeanis, ei ole päris metsikuid piirkondi aga praktiliselt üldse alles.