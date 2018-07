Maailma vanimad loomad: Siberi jääs 42 000 aastat säilinud ümarussid ärkasid ellu

«Oleme esmakordselt saanud kinnitust, et hulkraksed organismid suudavad Arktika igikeltsas pikaajaliselt ellu jääda,» kirjutasid teadlased oma uuringu raportis, mis avaldati ajakirjas Dokladõ Biological Sciences . Kokku uuriti ligi 300 eelajaloolist ussi, kellest kahe puhul ilmnesid eluvõimelisuse märgid. Pärast sulatamist hakkasidki need liikuma.

Üks proovidest koguti Kolõma jõe äärest Duvannõi Jari paljandilt ja on ligi 32 000 aastat vana. Teine leiti Alazeja jõelt aastal 2015 ning selle vanuseks on hinnatud 41 700 aastat. See teeb neist ka vanimad hetkel teadaolevad elusorganismid planeedil Maa, kuigi nende soo jätkamine on võrdlemisi ebatõenäoline, kuna mõlemad isendid näivad olevat emased.