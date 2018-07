Fotod: ülekuumenev Peipsi uhtus randa paksu kihi surnud kalu

Vastavalt hüdrobioloogide seletusele, tekivad kalade mass-suremised järvedes ennekõike varastel hommikutundidel, kui veetaimed ei ole veel fotosünteesiga alustanud, vaid pigem öö läbi ise vees lahustunud hapnikku tarbinud. Kui hapnik lõpeb, hakkavad vees toimuma järgmised ohtlikud protsessid: paljud mikroobid hakkavad tarbima nitraatides või sulfaatides sisalduvat hapnikku ning seetõttu eraldub vette ammooniumit (mis võib minna üle ammoniaagiks) ja väävelvesinikku – need mõjuvad vee-elustikule hukutavalt.

Maaülikooli limnoloogiakeskuse juhtivteaduri Peeter Nõgese sõnul on omaette ülioluline kuumalaine kestus.

«Kui soe kestab päeva või kaks, ei juhtu suurt midagi. Ohtlikuks läheb siis, kui see kestab juba nädala või kaks nagu praegu. Näiteks on Külli Kanguri tehtud Peipsi järve uurimustest teada, et vetika õitseng ja kalade suremine algavad teatud arvu soojapäevade täitumisel,» ütles Nõges.