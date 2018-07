Uus teadusskaala võimaldab hinnata maavälise elu märkide usaldusväärsust

Vajaduse sellise süsteemi loomiseks on tekitanud erinevad algselt mõistatuslikud kosmosevaatlused, millest paljude puhul hakkavad kiiresti levima oletused, et tegemist peab olema maavälise elu märkidega.

Üks selline oli näiteks 2015. aastal vene astronoomide teade, et kaugelt tähelt jõuab Maale seletamatu signaal. Kuigi tegemist oli vaid ühe observatooriumi üksiku vaatluse tulemustega, tekitas see maavälise elu entusiastides koheselt hulgaliselt spekulatsioone. Kuigi edasised vaatlused esialgseid tulemusi korrata ega maavälise elu oletusi kinnitada ei saanud, vaibusid kuulujutud aeglaselt.

Uus skaala hindab seletamatuid signaale kümne palli skaalal, kus tulemus 0 näitab, et maavälise eluga tulemust olla ei saa, ning tulemus 10 on juba võrreldav «tulnukate kosmoselaevaga Maa orbiidil või kätt suruva tulnukaga,» selgitas projekti kallal töötanud St Andrewsi Eksoplaneetide Keskuse teadlane Duncan Forgan The Guardianile.