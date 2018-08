Kuumalainet nautivad kahjurid laastavad Soome metsasid

Kuumatingimustes kulutulena levivate kahjurite seas on näiteks kuuse-kooreürask (Ips typographus), kes on Lõuna-Soomes muutunud niivõrd arvukaks, et kahju on kannatanud peaaegu kõik kuusepuud, kirjutavad Yle uudised.

Soome Loodusressursside Instituudi teadur Antti Pouttu sõnul on kliimamuutused andnud kahjurite levikule olulise tõuke. Nimelt paljunevad paljud kahjurid soodsate tingimuste juures puukoore all eriti edukalt ning võivad ühe hooajaga läbi teha koguni mitu põlvkonda. Kui vastsed on koorunud, hakkavad nad sööma puukoort ja lisaks sellele levitama ka puid kahjustavat sinimädanikku.

Reeglina piirduvad kahjurid juba nõrgemate või kahjustatud puude peal elutsemisega, aga selle suve kuumastressi tingimustes on paljud puud sedavõrd kuivanud, et üraskid ja seened on nendeski head elupaigad leidnud. Pouttu sõnutsi on suur osa vanemaid kuusemetsi praeguseks juba maha raiutud, kuna omanikud omandi hinna kiiret langust. Üraskitest söödud puud ei kõlba enam aga millekski peale põletamise.