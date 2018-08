Eesti teadlaste juhtimisel avastati mullas käiv globaalne sõda

Mullas elavad mikroskoopilised seened on taimede kasvamiseks hädavajalikud, ent neil tuleb ellujäämise nimel pidevalt bakteritega võidelda. Selle mullas käiva sõja avastas Euroopa Molekulaarbioloogia Labori ja Tartu Ülikooli juhitud rahvusvaheline töörühm, kirjutab ERR Novaator .

Need teadlased on esimesed, kes on uurinud mullas leiduvaid baktereid ja seeni üle maailma. Uute teadmiste abil saab ennustada kliimamuutuse mõju mullale ja kasutada paremini mulla looduslikke komponente põllumajanduses.