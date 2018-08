USAs murti maailma kuumima kuukeskmise temperatuuri rekord

Kõikjal kõrvetab

Äärmuslikult kuumasid ilmastikuolusid on sel suvel esinenud mitmel pool põhjapoolkeral. Põhja-Ameerikas on kuumalained näiteks Ccalifornias, Denveris ja Kanada Montreali provintsis. Euroopas on tule all peamiselt Põhjala riigid, Šotimaa, Põhja-Iirimaa, ja Holland. Kuumarekordid on murtud ka Gruusias ja Armeenias, Omaanis, Alžeerias, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Taiwanis.

Nagu kirjutab ScienceAlert, klapivad sellised kuumalained kliimamuutuste kohta tehtud prognoosidega ning