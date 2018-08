Kuigi kõrge koht kuumemate aastate edetabelis ei ole kliimauudiseid jälgivale inimesele kindlasti üllatus, on USA Riikliku Ookeanide ja Atmosfääri Administratsiooni (NOAA) juhtimisel valminud ülevaade veenev tõend, et kliimaga on asjad käest ära.