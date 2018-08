Teadlased järjendasid rebase genoomi: reinuvaderite metsikus-taltsus on neile ette määratud

Kukekova ja kolleegid on avastanud rebase genoomist tervelt 103 piirkonda, mis taltsastel ja tigedatel rebastel erinevad, ja et mõned neist piirkonnist on õnnestunud ka juba otseselt mõnede käitumiserinevustega seostada.

Muu hulgas õnnestus leida ka üks konkreetne käitumiserinevust korraldav geen, millest on seni teada, et ta tegeleb ajus sünapside moodustumise ja talitlemisega. Veel tuli välja, et asjasse on segatud geenipiirkond, mis inimestel võib tekitada niinimetatud Willams-Beureni sündroomi, mis väljendub ülemäärases avatuses ja sõbralikkuses.