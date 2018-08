Kummaliste metallide käitumine magnetväljas võib tähendada uue füüsika loomist

Kummaliste metallide kummalisus väljendub nende takistuses. Kui kupraate, teatavate vaseühendite klassi, kuumutada, siis tõuseb ka aine takistuse võrdeliselt temperatuuriga. Tavapäraste metallide puhul nõnda pole, enamasti muudab kuumutamine metalli elektrilisi omadusi vaevumärgatavalt. Möödunud nädalal teadusajakirjas Science avaldatud tööst selgub, et sama kehtib ka kupraatide asetamisel tugevasse magnetvälja. Mida tugevam on magnetjõud, seda suurem on aine takistus, vahendab Science News.