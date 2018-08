Hoiatav uuring: kliimamuutuste murdepunkt pöörab planeedi inimkonna vastu

Uudiseid sellest, et ka Pariisi kliimaleppes seatud eesmärkide täitmine ei pruugi olla inimkonda ohustavate kliimamuutuste vääramiseks piisav, on ilmunud juba küllaga ning kliimateaduse uudiste jälgijatele ei ole võõras ka tõdemus, et teatud piirist alates kujunevad muutused pöördumatuteks, kirjutab BBC.