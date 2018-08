Lõunanaba vallutaja laev naasis eile viimaks kodumaale

Kuid kuus talve ei toonud Amundsenile edu ning ekspeditsioon kuulutati läbikukkunuks. Seejärel seilas Amundsen läbi Loodeväila Alaskasse, kus laev müüdi ekspeditsiooni rahastajate poolt maha Hudsoni Bay Company’le. Teekonnal Alaskasse kordas Amundsen oma kümne aasta eelset vägitegu, olles olnud esimene maadeavastaja, kes poolmüütilise Loodeväila läbis. Suurema osa inimajaloost jää all olnud Loodeväil avanes kliimamuutuste mõjul kergemaks seilamiseks alles 2009. aastal.

1990. aastal müüs ettevõte selleks hetkeks pooleldi vee all hulpiva laeva Askeri maakonnale Norras. Kuid möödus veel üle veerandsaja aasta, mil laev vee peale tõsteti ja puksiiri abil Gröönimaale veeti. Tänavu juunis alustas Maud teekonda üle Põhja-Atlandi, jõudmaks lõpuks koju.

Plaanis on Maud restaureerida ning eksponeerida laeva kodusadamas Vollenis, just tema jaoks rajatavas muuseumis. Volleni peaks Maud jõudma 18. augusti keskpaigas.

Kuulsuse tõi Amundsenile muidugi lõunanaba vallutamine. Kaugele külma sõitis ta võistu Briti impeeriumi alama Robert Falcon Scottiga, kes jäi Amundsenist lõpuks maha kõigest viis nädalat. Scott aga suri tagasiteel oma laevade juurde, Rossi šelfijääl. Amundseni kohta räägitakse anekdootliku juhtumit, et olles Antarktikast koju naasnud ja kuulnud, et Ross hukkus, vihastas norrakas sõnadega: «Ta jõudis must ette!» Kuigi Amundsen oli tegelikult esimene, siis oma kuulsusjanus ei suutvat ta võistleja surma andestada. Vallutada lõunapoolus ning seejärel külmal mandril surra olevat Amundseni meelest suuremat auhiilgust vääriv tegu kui lihtsalt esimesena päral olla.