Muistsete morskade DNA paljastab, kuidas kadunud Gröönimaa viikingid hinge sees hoidsid

Atlandi morsk lahknes viimasel jääajal kahte populatsiooni, millest idapoolsem elab pea kõikjal arktilistes vetes, ka Skandinaavias. Läänepoolset liini võib tänaseni leida vaid Gröönimaa lääneranniku ja Kanada vahelistel aladel.

Morsavõhad olid keskaaegses Euroopas kunstnikele-käsitöölistele väärtuslik materjal. Uurides eri aegadest pärit vandelesemeid, leidsid Oslo ja Cambridge'i ülikooli arheoloogid, et umbes 12. sajandi paiku toimus muutus vandli päritolus. Enne seda daatumit pärines vandel peamiselt Atlandi morsa idapoolselt populatsioonilt. Kuid hilisem vandel on peaaegu eranditult pärit morskade läänepoolselt liinilt. Seega pidi see pärinema Gröönimaa asukatelt, kes vandlit Euroopasse müüsid.

Morsavandlist valmistati keskaegses Euroopas palju luksuskaupu, nagu see Inglismaalt pärinev reljeef. FOTO: Cambridge'i ülikooli arheoloogia ja antropoloogia muuseum

Kuningliku Seltsi toimetistes ilmunud teadustöö analüüsis 23 vandlist muistist aastatest 900 kuni 1400. Materjali päritolu järsk vahetumine näitas, kuidas gröönimaalased integreeriti üle-euroopalisse kaubandusvõrku. Järsk muutus annab ka tunnistust, et gröönimaalased saavutasid vandliturul pea täieliku monopoli. Islandilt leitud arveraamatud näitavad ka, et just vandliga kaubitsemine oli gröönimaalaste edu pant. Isegi kirikule maksti kümnist vandlis.