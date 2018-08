Alkoholiga käte pesemine soodustab ülibakterite levikut

Austraalia teadlased eesotsas Paul Johnsoniga leidsid, et alkoholil põhinevad pesuvahendite levik vähendas viimasel kümnel aastal muu hulgas MRSA ehk metitsiliini suhtes resistentseks muutunud stafülokokkide arvukust. Loodus aga tühja kohta ei sallinud. Uuritud haiglates kasvas samal ajaperioodil märkimisväärselt enterokokkide, sh Enterococcus faecium'i arvukus, kirjutab ERR Novaator .

Kuigi enterokokid on tavaliselt inimestele ohutud, võivad need tekitada värskelt antibiootikumikuuri läbinud või nõrgema immuunsüsteemiga patsientidel mõnikord isegi eluohtlikke nakkusi. Seejuures on mitmed enterokokid omandanud vastupanuvõime mitme erineva antibiootikumi, sealhulgas vankomütsiini suhtes.