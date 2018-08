Võitlus globaalse soojenemisega: planeedi jahutamine võib viljakasvatuse ohtu seada

Selge on, et mida kõrgemaks tõuseb planeedi keskmine temperatuur, seda raskemaks läheb traditsioonilistel viljakasvatuse aladel saagi saamine. Ei mais, nisu, soja jne. ei pea vastu liigsele kuumusele ning kui põllumaal tõuseb kuum, siis langeb saagikus. Seega võiks arvata, et kui kuidagi õnnestub kuumenemist pidurdada siis saab seda probleem vältida, vahendab Science.