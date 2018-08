Siberi meteoriidist leiti teadusele seni tundmatu mineraal

Meteoriidi peamiselt rauast koosnevast kehast moodustavad uakitiidi mikroskoopilised sisaldised vaid väga väikese osa. Kaks protsenti kosmosekivi massist moodustavad erinevad mineraalid, millest suur osa on samuti pärit avakosmosest. Kogu koostisosade kooslus näitab, et kivi pidi tekkima kõrgete temperatuuride juures, mis oli tõenäoselt üle 100 °C.

Ühe uakitiiditera läbimõõt vaid viis mikromeetrit, mis on ligikaudu 20 korda väiksem kui inimese juuksekarva läbimõõt. Pisikeste mõõtude tõttu ei ole ka teadlased suutnud kõiki mineraali omadusi kindlaks teha. Praeguseks on siiski teada, et oma kõvaduselt on ta võrreldav teiste nitriidipõhiste mineraalidega.