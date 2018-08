Päeval päikesevarjutus, öösel perseiidide sadu

Iga aasta 12. augusti paiku toimuv perseiidide sadu saavutab oma selle aasta suurima intensiivsuse. Kuigi tugevat tähesadu võib näha nii ööl vastu pühapäeva kui ka ööl vastu esmaspäeva, peaks esimene siiski tugevam olema. Tipphetkel võib tunnis näha 60–70 sabaga tähte. Vaatlustele aitab kaasa tõsiasi, et Kuu tõuseb praegu alles veidi pärast kella poolt nelja öösel ega häiri seega oma valgusega langevate tähtede nägemist.

Kogu «tähesaju» põhjuseks on Päikese ümber 133-aastase perioodiga tiirlev Swift-Tuttle’i komeet. Viimati oli ta Päikesele lähimas asendis ehk periheelis 1992. aastal. Komeet jätab endast maha tolmujälje, millest maakera oma teekonnal ümber Päikese igal aastal läbi läheb, ja see juhtub just augustikuus. Kokku kestab Maa tolmupilvest läbi lendamine 17. juulist 24. augustini.