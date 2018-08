Möödunud õudustest vestev kultushoone

Kutsele vastates kolis lepingurahvast ohtralt Poolast ja Saksamaalt Leetu elama. Tänini litvakkidena tuntud rahvakild on osa laiemast aškenazi juudi kogukonnast. Aškenazid on juudirahvas, kes elas Kesk- ja Ida-Euroopa aladel või on sealt pärit, traditsiooniliselt räägivad jidišit ja neil on omad liturgilised eripärad ning tavad. Tänapäeva juutidest on ligi 90 protsenti aškenazi päritolu.