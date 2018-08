Teadlased suutsid esmakordselt inimrakkudes vananemise ümber pöörata

Kui värske teadusavastus tõepoolest edukaks osutub, võib inimkonda ees oodata vananemise peatamine. Mida see täpsemini endaga kaasa tuua võib, ei oska muidugi keegi ennustada. Igal juhul on vananemist põhjustavate protsesside ümber pööramine oluline samm, mida ükski teadusgrupp seni saavutanud ei ole, kirjutab The Conversation .

Varasemates uuringutes on teadlased loomade puhul näidanud , et vananevate rakkude eemaldamisega kaasneb vananemise aeglustumine. Hiljuti teadusajakirjas Aging ilmunud uuringus näitasid Exeteri Ülikooli teadlased aga meetodit, millega vähemalt laboritingimustes saavutada rakkude noorenemine.