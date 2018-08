Teadlased lahendasid mõistatuse ja murdsid lõpuks spageti kaheks tükiks

Mõistatuse lahendasid alles 2005. aastal Prantsuse füüsikud, kes said lahenduse eest ka Mittenoobli auhinna. Lahendus seisnes selles, et kui spagetti (või mistahes pikka peenikest varrast) mõlemast otsast ühtlaselt painutada, siis ühel hetkel läheb ta jah tõesti keskelt, kõige kumeramaks kaardunud koha pealt katki, kuid selle prõksu peale tekib tugev tagasilöök, paindelaine, mis murrab spageti või varda veel mujaltki puruks.

Nüüd aga on Ameerika teadlased avastanud võtte, kuidas spagett ikka niimoodi pooleks murda, et ta siiski just täpselt kaheks tükiks läheks. Nad ehitasid erilise spagetimurdmismasina, mis väänas enne painutamist spagetile veel ka väikese vindi sisse.