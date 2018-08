Teadlased: palmiõlitööstuse kontrollimatu laienemine toob endaga kaasa ahvide huku

Õlipalmiistandusteks kõige sobivamad maa-alad on ühtlasi ohustatud primaatide võtmetähtsusega elupaigad. Ökoloogid-ahviuurijad kardavad õigustatult, et võitluses majanduslike huvidega jäävad meie karvased kaaselanikud alla, vahendab BBC .

Borneo saarel, kus õlipalmi ohtralt kasvatatakse, on istanduste rajamiseks ohtralt metsa raiutud ning selle läbi kodust ilma suur osa saare loomariigist, nende hulgas ohustatud orangutanid. Ka teisi ahviliike ohustav peamine tegur on elupaikade häving. Kui palmiõlitööstus peaks laienema Aafrika metsadesse, siis kaoksid ahvide niigi kahanevad elualad.

Ameerika Ühendriikide Teaduste Akadeemia toimetistes ilmunud uurimuse autorid rõhutavad, et kuigi palmiõlile täisuliku alternatiivi pole, tuleb õlipalmi kasvatada ökoloogiliselt vastutustundlikult. Palmiõli on tähtis tooraine nii kosmeetika- kui toiduainetööstuses ning alternatiivsed õlitaimede kasvatamine võtaks enda alla veelgi suuremaid alasid. Kuid praegusel kursil jätkates, kus palmiõli kasutatakse ohtralt väga paljudes argitoodetes, hävitab tööstus niigi ohustatud keskkonnad.

Rahvusvaheline autorite grupp esitab ühe lahendusena palmiõli eemaldamise kosmeetikast. Kui õlipalmi kasvatada vaid toiduainetööstuse jaoks, siis oleks ehk võimalik praegust metsade langetamise määra kontrolli all hoida. Maailma nõudlus palmiõli järele ei kasvaks enam säärases tempos ning istanduste rajamiseks ei peaks enam endisel määral metsa raiuma.

Teadlased panevad ka tarbijatele südamele, et muutes igapäevaseid harjumusi saame midagi ette võtta, et vähendada palmiõli kasvatamise mõjusid. Valides tooteid, mis palmiõli ei sisalda, saavat tarbija mõjutada tööstus käitumist. Kas selliseid mõjusid igapäevatarbimise alt-ülesse kujundamisel ka on, seda saab näidata vaid aeg.