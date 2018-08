Teadusuuring: Panama paberid varjavad laiaulatuslikku looduse laastamist

Amazonase metsaraiesse investeerivatest firmadest on kokku 68 protsenti riikidest, kus maksu maksma ei pea. Ebaseadusliku kalapüügi on nende osakaal veelgi suurem, ulatudes peaaegu 70 protsendi piirini. Ajakirjas Nature Ecology and Evolution avaldatud uuringu autorite hinnangul võib maksuparadiiside võimaldatud maksudega nihverdamist seega lugeda koguni keskkonna hävitamise subsideerimiseks, kirjutab BBC .

Tegemist on esimese kokkuvõtteuuringuga, mis näitab selgelt maksude «optimeerimise» keskkonnamõjusid. Eriti oluline on see maailma vihmametsade hävingu puhul. Nimelt näitab analüüs, et kui vahemikus 2000-2011 investeeriti Amazonase metsade asemele rajatavatesse soja- ja lihatööstustesse 27 miljardit dollarit, siis sellest 18 miljardit jõudis sinna maksuparadiisidest. Kõige olulisem päritolumaa oli seejuures Kaimanisaared.