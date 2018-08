Teadlased tegid kindlaks muistse Egiptuse muumiate balsameerimise «retsepti»

Teadusajakirjas Journal of Archaeological Science avaldatud uuringu autoriteks olid Itaalia Egiptuse Muuseumi teadlased, töid juhatas aga Yorki Ülikooli arheoloog Dr Stephen Buckley. Kuigi konkreetsed kasutatud toorained ei ole veel selged, moodustus balsameerimisvedelik laias laastus järgnevast.

Mumifitseerimise «retsepti» otsingud algasid ligi 6000 aastat vanade balsameerimisel kasutatud kangaste ülevaatamisega. Kui varem oli arvatud, et muumiate valmistamise komme sai alguse ligikaudu 2600 aastat eKr, mil algasid kuulsa Cheopsi püramiidi ehitustööd, siis kanga uuringust selgus, et traditsioon on aastatuhandeid vanem.