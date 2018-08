Kauge planeedi atmosfäär on nii kuum, et raud on seal gaasilises olekus

Planeet, mille nimi on KELT-9b, on hiigelsuur gaasplaneet, põhimõtteliselt nagu meie Jupiter. See tiirleb sellele tähele nii lähedal, et selle aasta ehk üks tiir ümber tähe kestab ainult 36 tundi. Tähe läheduse tõttu on planeet ka väga-väga kuum – üle 4000K kraadi.