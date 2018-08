Uuring: umbluu-loosungeid uskuvad inimesed on kitsimad heategevusele andma

Tõenäoselt oleme kõik näinud internetiavarustes sügavamõttelise tooniga lauseid, mis väikese järelemõtlemise peale aga mingit kriitikat ei kannata. Tegemist võib olla täiesti seosetute lausetega, tihtipeale ka prominentsetele inimestele omistatavate tsitaatidega, mille sisu on aga niivõrd ebamäärane ja tihtipeale ka vastukäiv, et koguni teadusartiklites nimetatakse seda nähtust inglise keeles pseudo-deep bullshit’iks ehk pseudo-sügavamõtteliseks plämaks, kirjutab Science Alert .

Esimene selleteemaline teadusartikkel avaldati juba aastal 2015, kui kanada teadlased näitasid ajakirjas Judgement and Decision Making, et selliseid tekste armastavatel inimestel on üldiselt madalam vaimne võimekus ning samamoodi usuvad nad palju enam vandenõuteooriaid, paranormaalseid nähtusi ja alternatiivmeditsiini võimekust.