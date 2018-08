Tagasilöök: uued putukamürgid vähendavad drastiliselt kimalaste viljakust

Seoses neonikotinoidide klassi kuuluvate putukamürkide hävitava mõjuga tolmendavatele putukatele, eriti mesilastele, on need avapõldudel Euroopas ja paljudes muudes kohtades maailmas keelustatud. See on agronoome-keemikuid võitlemaks kahjuritega innustanud looma uusi putukamürke, mis ei mõjuks ümbritsevale keskkonnale nõnda hävitavalt. Ajakirjas Nature avaldatud uuringus sai kahjuks senine parim kandidaat sulfoksafloor negatiivse hinnangu osaliseks.

Sulfaksofloor tapab putukkahjureid lõhkudes nende närvisüsteemi ning isegi kui see otseselt kimalasi siiski ei tapa, on mõju nende viljakusele piisavaks märgiks, et seda ühendit ei saa siiski vabas looduses kultuurtaimede kaitsmiseks kasutada. Pestitsiidide mitte-tapvat mõju metsikutele putukatele on uuritud palju vähem kui otsest surmavat efekti. Erinevad loodus- ja loomakaitserühmitused on rõhutanud, et lisaks putukate otsesel surmamisele peavad seadusandjad kaaluma ka ühendite mõju loomade elu muudele külgedele.